印度的月球探測器「月船二號」（Chandrayaan-2）今天下午在斯利哈里柯塔太空站（Sriharikota）成功發射升空，預計九月登陸月球南極，若任務成功，將緊追美俄陸，成為全球第四個登月國。

「月船二號」原定15日發射升空，出發前56分鐘卻發生技術問題，任務被迫取消。「月船二號」今天順利升空，印度太空研究院（ISRO）院長席萬表示，這趟歷史之旅將開啟印度航向月球的里程碑，他對所有工作人員表達致敬與感謝。

「月船二號」搭載登陸器、探測車和軌道飛行器，依計畫將在9月6日或7日以登陸器登月，並把探測車降落在月球南極高原，目的在直接觀測月球表面水的跡象，以及探測其他可能的能源物質，探測車預計可在月球表面停留14天。而軌道飛行器將執行為期約一年的任務，完成拍攝月球表面與定期回傳資訊工作。

相較50年前美國阿波羅計畫僅花四天登月，印度登月旅程卻超過六周，在於選擇一條利用地球引力的迂迴路線，希望幫助「月船二號」找到最適合的方式射向月球登陸。

「月船二號」這趟登月計畫僅花費1.4億美元（約台幣43億），相較其他國家低廉許多。計劃若順利進行，印度將在人類登月的五十週年，成為繼美國、前蘇聯與大陸後，第四個登上月球的國家，並成為首度探勘月球南極的國度。

(中時 )