總統府侍衛室少校警衛官吳宗憲涉嫌利用總統車隊掩護，從機場私運大批免稅香菸事件愈滾愈大，國安局長彭勝竹即總統府侍衛長張捷均自請處分下台負責。原本張捷在此次陪同出訪後，即將在八月初升任陸軍8軍團指揮官，如今確為了總統維安下台，未來軍旅生涯恐不樂觀。

今年6月份國軍進行大規模將領異動，傳出張捷即將接任8軍團指揮官一職，當時國防部雖然已予否認，但軍方人士表示，就是因為現任指揮官劉德金任期問題，張捷原本規劃要在8月1日接任，主要是張捷在總統府侍衛長任內深受小英總統器重，而且他向來治軍嚴格，軍中相當看好他，未料在即將升官最後幾天，栽在歷來最大的總統府維安醜聞。

總統府公也公布，國安局局長由副局長柯承亨代理，侍衛長由副侍衛長柳惠千代理。

張捷中將，為陸軍官校75年班、陸院89年班、戰院92年班，曾任陸軍第六軍團作戰處長、陸軍裝甲第542旅旅長、陸軍北區測考中心指揮官、國防大學教育長、陸軍官校校長、總統府侍衛長等職務。

當年張捷在陸軍校長任內，因陸軍官校黃埔三村、黃埔七村的教職員宿舍，在風災過後受災嚴重，傾倒的路樹影響道路交通，為了讓老師們能安全出入，身為校長的張捷就帶著國軍弟兄，一起清理環境。

為此，當時馮世寬也曾大力讚賞張捷，表示張捷少將親自以身作則，帶領大家去救災、整理環境，「我覺得我給他最高的讚揚」，這次重跌一跤，未來他的軍旅生涯將大受影響。

(中時電子報)