週二防午後雷陣雨（影/中天新聞）

週二偏南風影響，清晨時中南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區午後仍要注意熱對流發展，亦有零星短暫陣雨。其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局預報員官欣平表示，週一大台北地區在午後下起大雷雨，累積最大雨量出現在大安區的時雨量破紀錄，高達136.5毫米。週二各地大多為多雲到晴的天氣，但午後仍要注意熱對流發展，特別提醒位在下風處的北臺灣地區，有大雷雨發生的可能。不過，情況會比週一的大雷雨狀況稍緩和。

氣溫方面，白天高溫普遍在32度以上，北部地區、中南部近山區及花東縱谷一帶氣溫可達34、35度，紫外線指數也偏高。

環保署空氣品質預報資訊，北部空品區位於下風處，較易累積污染物，午後光化作用影響易致臭氧濃度上升，北部空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級。

(中時電子報)