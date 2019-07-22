國安局官員「吳宗憲」涉嫌利用總統出訪專機，走私9800多條、價值高達600多萬元的香菸回台，調查局新北市調查處今展開調查。（許哲瑗攝）

國安局官員「吳宗憲」涉嫌利用總統出訪專機，走私9800多條、價值高達600多萬元的香菸回台，調查局新北市調查處今展開調查，下午4時許陸續約談2名國安局官員、5名司機等共7人到案，預計最快晚間10點將依違反《懲治走私條例》，陸續將涉案人員移送桃園地檢署偵辦。

目前已有大批媒體記者在新北市調處外等候，3台車號相近、疑為國安局的銀色9人座廂型車守候在外，由於走私的事發點在桃園機場，預計7名涉案人員做完筆錄後，將陸續移送至桃園地檢署偵辦。

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(中時 )