國安局官員疑涉走私菸品 市調處約詢7人將送桃園地檢署 21:022019/07/22 中時 許哲瑗 、 吳梓鍹 、影音編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安局官員「吳宗憲」涉嫌利用總統出訪專機，走私9800多條、價值高達600多萬元的香菸回台，目前已有大批記者守候在新北市調處。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局官員「吳宗憲」涉嫌利用總統出訪專機，走私9800多條、價值高達600多萬元的香菸回台，調查局新北市調查處今展開調查。（許哲瑗攝） 國安局官員「吳宗憲」涉嫌利用總統出訪專機，走私9800多條、價值高達600多萬元的香菸回台，調查局新北市調查處今展開調查，下午4時許陸續約談2名國安局官員、5名司機等共7人到案，預計最快晚間10點將依違反《懲治走私條例》，陸續將涉案人員移送桃園地檢署偵辦。 目前已有大批媒體記者在新北市調處外等候，3台車號相近、疑為國安局的銀色9人座廂型車守候在外，由於走私的事發點在桃園機場，預計7名涉案人員做完筆錄後，將陸續移送至桃園地檢署偵辦。 國安特勤陪蔡出訪 花645萬走私9200條免稅菸 ★中時電子報關心您：抽菸有害身體健康！ (中時 ) #國安局 #桃園 #桃園地檢署 #國安局官員 #地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市美術協會在地檢署做夏之旅聯展 16:272019/07/18 社會 夏之旅聯展 地檢署變療癒 04:102019/07/19 地方新聞 法務部檢察官一審調二審 名單出爐 14:402019/07/19 社會 國安局官員疑涉走私菸品 關務署：查核有難度 15:172019/07/22 政治 被爆出訪私帶9200條免稅菸 國安局：勿枉勿縱配合偵辦 15:332019/07/22 政治 國安局藉出訪夾帶9,200條免稅菸 蔡總統震怒 17:072019/07/22 財經 總統出訪拼外交 國安局官員私運香菸拚經濟？ 18:202019/07/22 政治 快評》高層知法犯法 華航能推得一乾二淨？ 18:382019/07/22 生活 國安人員走私菸品案 調局約談「貨主」吳宗憲 20:142019/07/22 社會 國安局走私菸 陳以信 ：誰還記得蔡總統談軍紀？ 20:252019/07/22 政治 社會熱門新聞 國安人員走私菸品案 調局約談「貨主」吳宗憲 - 社會 - 中時 獨》警衛官用總統車隊掩護私菸出關 國安恐大地震 - 社會 丁字褲露胸火辣自拍 國防部懲處女大兵 - 社會 女神天天討啪？老尪憂精盡怕回家 - 社會 國安局官員疑涉走私菸品 市調處約詢7人將送桃園地檢署 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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