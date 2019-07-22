香港反送中抗爭及重大治安事件頻傳，行政院長蘇貞昌今天在臉書貼文，台灣人就在這深耕，不會再有撤退轉進的地方，除了守好台灣，我們也沒有其他選擇。

蘇揆今天接見世界台灣商會聯合總會時表示，看到今日的香港 ，看見橡膠子彈打在市民身上、黑幫公然毆打遊行群眾，連路過的民眾都遭殃，實在讓人憂心、遺憾。

蘇揆並以台語致詞，說台灣人剩這個地方，看要跑到哪裡，沒地方走了，所以我們把這顧好最近看到香港，我們也害怕原本講一國兩制，台灣人想說是政黨對抗，各人說各人的。今年1月2日中共領導人習近平說，現在不只一國兩制，現在是台灣方案。現在習近平又要跟台灣協商，台灣人也不知道，以為和平最好，還用說嗎？

蘇揆也以跟會比喻，說台灣人過去都有跟會的經驗，有經驗的都知道「利息越高就是會要倒、會頭要走」。台灣人應該要知道，看到香港就知道，一切的承諾都沒有用，中國向香港宣布「一國兩制、五十年不變」，現在打成這樣，台灣人看到害怕，現在香港人都要來台灣請求保護，台灣人剩這個地方，看要跑到哪裡，沒地方走了，所以我們把這顧好不能祖先留下來，我們隨便花。

此外，蘇揆說，香港的情況就是台灣的借鑑，台灣人不會再聽信「一國兩制」、「多少年不變」的謊言，為了 明日的台灣 ，要繼續守護自由與民主的價值，繼續拚、繼續顧好台灣。

蘇揆並在臉書留下電話，國人同胞若前往香港，請務必注意安全遭遇相關問題需要協助，可以打給香港辦事處電話是：852-61439012

(中時 )