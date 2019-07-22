美國官員爆料，白宮國安顧問波頓熱愛打仗出了名，總統川普熟知這一點，經常當著一票高官甚至外國貴賓的面，當眾拿出來開玩笑。

時值伊朗聲稱偵破美國CIA間諜網，並指控波頓試圖掀起「世紀之戰」。美國Axios新聞網站引據美官員說，去年白宮戰情室一場會議上，川普詢問這位鷹派國安顧問，「好，約翰，讓我猜猜看，你是不是想用核彈把他們轟掉啊？」

有一次，川普與愛爾蘭總理瓦拉德卡在白宮橢圓辦公室開會，川普又虧波頓，「愛爾蘭是不是你想攻打的國家之一？」

白宮匿名官員表示，川普最近開玩笑說，「只要是戰爭，波頓都很愛」。最近川普在NBC新聞訪談節目《與媒體見面》中更大剌剌指出，「如果由他(波頓)做主，他會一次跟全世界宣戰」。

手下如此好戰，難道川普不會覺得芒刺在背？美國官員說，川普讓波頓留在團隊，是因為他的鷹派作風恰好能夠作為談判工具。與外國領袖談判時，川普讓波頓扮黑臉，自己扮白臉。川普認為這項策略非常有用。

(中時 )