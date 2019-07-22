719暴雨，高雄市多處出現淹水情形。行政院副院長陳其邁當晚赴高雄永安區視察，綠媒即報導「還好有陳市長」，並貶抑韓國瑜。可惜，陳其邁忘了「不在其位，不謀其政」古訓。國民黨台北市議員羅智強查看陳其邁臉書在臉書，發現陳「五篇臉書，四篇高雄」。羅智強立即喊話「陳其邁，你可以先做好『真行政院副院長』嗎？」

民進黨「黑韓」無下限，綠媒並頻頻做球給陳其邁，「自由時報還極盡諂媚地用標題造一個『真高雄市長』的好棒棒大神」。羅智強指出，「陳其邁的臉書幾乎篇篇掛念高雄，好像台灣只剩下高雄一個地方，其他的縣市全都人間蒸發。」

羅智強質問陳其邁：「你領的是『行政院副院長』的薪水好不好。這次豪大雨，屏東、台南還有很多地方都有災情，難道，其他縣市人民沒辦法投票選高雄市長，所以，不需要關心？」

所以，羅智強再問：「當韓國瑜努力防災仍被譏『無心市政』時， 1450是不是也可以幫我們問問，邁邁，你是行政院副院長，不是高雄市長，可不可以請你『專心國政』啊！與其這麼猴急的要當『真高雄市長』，可不可以先當『真行政院副院長』啊！」

今日台北暴雨，也多處街道淹水，立馬有網友請「暖男其邁先生可以回台北了丶比照辦理一下好嗎副院長！」另有建議陳其邁「這麼心念高雄 就把副院長辭ㄧ辭 回高雄當義工啊！」

(中時電子報)