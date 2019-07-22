62歲無黨籍台中市議員王朝坤，被控去年與72歲樁腳雷水木合謀，購買價值360元好米伴禮盒分贈選民涉賄選，選前兩人一併被依違反《公職人員選舉罷免法》起訴；台中地院認為，沒有證據證明禮盒是王男購買，送禮時間是選前7個月，當時王尚未公開參選意願，不構成「期約」賄選判兩人無罪。

市議員王朝坤被控去年為順利當選購買「好米壺底蔭油伴禮盒」；內含壺底清油、壺底蔭油各1瓶及穗美人香米1包，每盒價值360元；去年4月9日由雷男引領分贈7名選民。王男和雷男遭檢舉賄選後都否認犯行。

王朝坤指稱，他只是陪雷男去送禮不知道送給誰？也不知道禮盒哪裡來的？當時他還沒有決定要參選議員，也沒有找雷男當他的助選員。雷男供稱，他確實有將禮盒送給選民，但他不是王男樁腳，也沒說要當王男輔選幹部。

台中地院審理時，王男、雷男找后里農會人員出面證明，禮盒是雷妻向農會登記購買，當時共買60盒，雷妻拿10盒到北興宮參加「觀世音佛誕祭典」拜拜後，由雷男帶出門拜訪友人順便送禮。法官認定，禮盒不是王男購買，據此認定兩人罪證不足，一併判無罪。

(中時 )