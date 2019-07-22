莫斯科在7月舉行「2019陸軍論壇」，曾表演「T-80戰車切水果」，以展現戰車操作的細膩。T-80確實曾經一度被認為是世界最強的戰車，它是蘇聯開發的燃氣渦輪發動機戰車，最高速度達到時速70公里，其動力重量遠超過同時期戰車。然而，它在實戰的表現頗為尷尬，不如預想的那麼威猛。

我們很強(we are the mighty)報導，蘇聯T-80與美國M1艾布蘭(Abrams)、英國挑戰者1式(Challenger 1)、德國豹2式(Leopard 2)都是1980年代問世的同時主力戰車，採用鋼板襯陶瓷的複合裝甲，以及125公釐主砲，在當年，被視為非常強悍的主力戰車，北約對T-80一直相當忌憚。

T-80採用燃氣渦輪主機，雖然速度快，但也耗油。(圖/俄羅斯陸軍)

然而在1994年車臣戰爭時，T-80卻遭到重大損失，大約有200輛T-80被擊毀，而且他們所遭遇的對手僅是民兵游擊隊，車臣民兵僅靠RPG火箭彈就成功擊毀T-80 。雖然俄國的新手戰車兵沒有經驗，經常在追擊敵人時耗費過多燃料，導致真正遇到伏擊時，沒有足夠的燃料撤退，慘遭民兵圍殲。但是T-80的設計也在戰鬥中暴露缺點。

與T-64之後戰車相同，T-80也採用自動裝彈機，然而俄國的自動裝彈機採用環繞主砲基座的空間設計，雖然這很有效的利用空間，裝彈速度也很快，但是它的防護卻相當不足，因為砲塔與車身的狹縫，是裝甲剛好保護不到的區域，在那裡只受到坦克車輪的部分保護 。其實T-72也有這個問題，在海灣戰爭期間，伊拉克的T-72被擊中時，彈藥很容易殉爆，整個砲塔都被炸飛。然而俄羅斯卻忽視相同的問題也在T-80身上，他們沒有太多改進。

如今，51噸的T-80仍然是俄羅斯裝甲部隊的主力戰車，儘管它在車臣戰場的表現相當尷尬，但是因為產量很大，加上俄羅斯經濟停滯，以及最新先進T-14的數量有限，使得俄羅斯不得不繼續使用防護力不足的T-72和T-80，而且未來幾年也無法汰換。

Leopard 2 - - German Main Battle Tank ( MBT )

當然，它還會準確的切水果，俄國為了證明T-80的125公釐主砲的穩定性和精確控制，然而此等小技，在西方戰車身上可以表現更好。早在1986年，豹2A1剛列裝不久，西德就發布了一個關於豹2戰車主砲穩定的影片，在主砲上放上一杯啤酒，然後豹2全速前進，結果啤酒完全不會潑出來，這個表現比切水果還要高明一些。

(中時電子報)