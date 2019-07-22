針對國安局特勤人員利用這次出訪的維安勤務，向航空公司大量購買免稅菸品事件， 蔡英文總統今晚在臉書發表三點聲明，強調這樣的行為已經失當，並涉有重大違紀，「我們一定要深刻檢討，杜絕弊端」。
蔡英文的聲明包括：
1.目前了解，相關免稅菸品是於國內採購發貨，與總統出訪行程無關，目前也已被相關單位查扣。
2.已下令國安局嚴加徹查，後續將配合司法單位偵辦。
3.針對本案，國安局彭勝竹局長及總統府張捷侍衛長，也須負起責任。已同意彭勝竹局長的請辭，張捷侍衛長亦將調離現職。國安局局長由副局長柯承亨代理，侍衛長由副侍衛長柳惠千代理。
蔡英文表示，本案的行為，不僅有違政府官箴，造成社會觀感不佳，更讓出訪的成果被忽略。這對於我們在第一線為外交打拚的同仁來說也不公平，我們一定要深刻檢討，杜絕弊端。
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(工商 )
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