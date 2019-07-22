日本政府為籌辦2020東京奧運，對外釋出多項善意與優惠措施，尤其對台灣的體育運動，有更多的關照和禮遇，中華民國馬拉松協會也努力拓展國際交流，與日本松山市結緣，近兩年組隊參加愛媛馬拉松，本月底也要安排台灣選手謝千鶴、何盡平等6名好手及2位教練到松山市移地訓練，期盼能幫助選手成功邁向東京奧運。

中華民國馬拉松協會理事長盧瑞山表示，日本松山市政府提供10個名額，全額招待機票、食宿及所有交通跟使用設備，所需金額粗估需200萬台幣，幫助台灣選手、教練到當地汲取經驗。

獲得難得移訓機會的何盡平說：「以往到日本移訓開銷非常大，很感謝有這樣的機會讓我們了解不同的訓練，肯定有很多幫助，過程中還會安排一周兩、三次和日本選手交流，可以增加一些知識、彌補我們在訓練上不足的經驗。」

中華民國馬拉松協會為了感謝日方的熱情招待，今天也舉辦感恩餐會，日本愛媛縣陸上競技協會會長濱崎榮則、2004年雅典奧運女子馬拉松第5名得主土佐禮子等人都是座上賓，濱崎榮則表示會全力支持台灣選手到日本訓練，首度造訪台灣的土佐禮子說，能感受到台灣人對跑步的熱愛，希望日後也有機會參加台灣的馬拉松活動。

這次移地訓練為7月22日到8月28日，受邀教練為簡招旺、許玉芳，選手為何盡平、鄭瑞竹、張宏賓、吳睿恩、謝千鶴、蘇鳳婷。

(中時電子報)