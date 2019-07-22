蔡英文總統出訪回來卻面臨國安局官員走私大量菸品的重大醜聞，民進黨政府第一時間進行危機處理，國安局局長彭勝竹請辭獲准，總統府侍衛長張捷則自請處分並將調職。民進黨立委也在臉書上消毒，澄清與出訪行程無關。不過稍早再爆總統府少校侍衛官吳宗憲在海外還偷偷帶進峰、大衛杜夫及七星等600條香菸，等於打臉綠委。

民進黨立委林靜儀替蔡總統澄清，針對特勤人員訂購大量免稅菸品，總統下令徹查，配合司法偵辦，還強調「該員訂購貨品，並未上總統專機，與出訪行程無關」，林靜儀還批評國安局，「查中國介入媒體和統戰的動作和反應，最好是有買菸這麼認真。」

不過稍早傳出的最新消息是，雖然9200條菸是在桃園機場訂購，但其實還有600條菸從海外帶回台灣，且是被偷偷藏放在機艙行李，調查局正在追查究竟是如何走私回台，正在偵訊相關人員。不過這項消息也打臉林靜儀所稱「未上總統專機」的說法。

(中時 )