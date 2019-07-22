陸官媒新華社報導，中共國家主席習近平22日，在人民大會堂與阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德舉行會談。習近平強調，陸阿兩國要深化政治互信和戰略溝通。陸方視阿聯酋為中東地區重要戰略合作夥伴，支持阿方為維護國家主權、安全、發展利益所作努力，支持阿方在地區和國際事務中發揮更大作用。

習近平稱，陸方願同阿方加強協調和配合，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護多邊主義和公平正義，推動構建人類命運共同體。此外，陸方支持阿聯酋在200所學校開設中文課程。要加強反恐安全合作。陸方感謝阿方在涉疆問題上給予的寶貴支持，也堅定支持阿方打擊宗教極端勢力的努力。

習近平強調，海灣地區和平穩定對整個中東乃至世界的安全和發展具有重要意義，應該繼續成為「安全綠洲」，而非新的「動蕩之源」。陸方支持阿方致力於維護本地區和平穩定，呼籲有關各方保持冷靜克制，不要打開潘多拉盒子，而要在相互尊重基礎上，通過對話協商解決分歧，化解衝突。陸方願同阿方及國際社會一道，為維護海灣地區和平穩定貢獻力量。

(中時 )