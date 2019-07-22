立委黃國昌在臉書強調，他在10天前把證據交給新北市調站的信任幹員，而為了不妨礙調查員人贓俱獲，他一直等到他們執行收網之後，才公開此事。(翻攝畫面)

立委黃國昌下午爆料，指陪同出訪的總統府侍衛室隨扈吳宗憲，透過華航高層在系統後台預定近萬條免稅菸；不過因為時間點與聯合查緝小組攔車時間相仿，遭外界質疑他是等調查局抓完人才貼文。黃晚間在臉書貼文，表示他在10天前把證據交給新北市調站的信任幹員，而為了不妨礙調查員人贓俱獲，他一直等到他們執行收網之後，才公開此事。

黃國昌晚間在臉書表示，他11日接獲檢舉後於當天查證，隔天則至新北市調站提供證據給值得信任的幹員，並在接下來一個星期佈線、場勘、盯梢。

黃國昌前，上周五菸貨從四樓搬下來一樓裝櫃，擔心當天就運出來，聯絡調查員直接到桃園航勤南路9號外出入口盯哨，我也悄悄在現場旁邊盯著，並合法進入桃園機場。

黃說，他是藉由考察之前破洞的EC滑行道，在「H5」外面了解其與華膳保稅倉庫間的動線；為了不妨礙調查員人贓俱獲，他一直等到他們執行收網之後，才公開此事、出面說明，以防止案子接下來被暗壓下來。

黃也批評，有一群俗辣，竟然說他等調查局抓完人才貼文是在「收割」，這些側翼真的病入膏肓、無藥可救！

此外，由於華航表示，此案與高層無關，純粹是搭機前透過網站預訂免稅品，回國後再領取，沒有外傳高層幫忙保管菸品的情事。黃則抨擊，華航免稅品預購網站，根本沒辦法自行預購免稅菸，更何況是違法的9200條。

黃表示，國安局吳宗憲搞了9200條免稅菸，就是透過華航高層協助從系統後臺預購，「華航真的要我秀出電腦螢幕嗎？上面標記的VIP很多，還是不要誤傷旁人吧！」

(中時 )