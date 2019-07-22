「音樂唱玩家」巴茲Bazzi昨晚在Legacy Taipei舉辦在台首場演唱會，他下午接受媒體採訪分享第一次來台灣的心情。對於唱片公司贈送的珍珠奶茶、小林煎餅及太陽餅直呼好吃，一喝珍奶馬上比了個讚說：「I love it（我超愛）！」

他前天才在香港演出，馬不停蹄趕到台灣一落地就遇上滂沱大雨，讓他無法偷空好好看看台灣，「我才剛到3小時，雨下得很大，所以我還沒看到太多東西，但我確信這裡一定很美，因為我目前去過的亞洲城市都讓我很喜歡。」

巴茲2018年將自己的單曲〈Beautiful〉重新改編，邀來卡蜜拉（Camila Cabello）合唱引起關注。他也曾幫許多韓國偶像寫歌，包括EXO、太妍等，印象最深的合作是替太妍寫的〈Fine〉，「因為那時是我第一次嘗試這樣的合作，我先用英文去寫，然後透過翻譯變成另一種語言，很神奇的是其中包含的能量並沒有改變。」直言自己很喜歡K-POP，像是防彈少年團、EXO、NCT、BLACKPINK等歌手的音樂都有關注。

(中時 )