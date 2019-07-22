監委王美玉及王幼玲22日發布新聞稿指出「有關近5萬名外籍移工在台失聯、生子即成「黑戶寶寶」...移民署卻無相關數據一事，移民署於22日晚間發布澄清稿指出，針對非本國籍無依兒少在台居留權益，內政部已訂有相關辦法處理，並保障他們在台居留權益。

移民署表示，為保障非本國籍無依兒少在台居留權益，內政分別在106年1月及6月函頒「在台出生非本國籍兒童少年申請認定為無國籍人一覽表及流程」及「辦理非本國無依兒童少年外僑居留證核發標準作流程」，相關作業流程建立後，生父不詳且生母為行方不明外國人之非本國籍無依兒少，在內政部或外交部協尋生母期間，由各縣市政府社會局協助安置並由移民署暫依生母國籍核發外僑居留證，保障其在台居留權益。

移民署指出，生母如果在境外經外交部協尋3個月，或在境內由移民署協尋6個月，仍無法找到他們的親生父母者，經內政部認定為無國籍後，即可辦理收出養手續及歸化國籍，以確保孩童權益。

移民署表示，失聯移工如懷孕產請務必到合格的醫療院所生產，以保障母子健康安全，並於醫療院所留下正確資料，如果因故無法撫育小孩而分離，日後移民署可利用這些資料協助母子團聚。

移民署在此呼籲，失聯移工如有托育子女的需求，可向各縣市政府社會局或合格的托育機構尋求協助，如果想帶著孩子一起返回家鄉，可至移民署自行到案，移民署將會協助辦理相關手續，讓母子一起返國。 對於監察院關切的問題，也會積極配合調查與說明。

(中時 )