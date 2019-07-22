國安局官員吳宗憲趁著陪同蔡英文出訪，違法訂購9800條，市價高達645萬的香菸，事件曝光後，有熟悉內情人士透露，國安局這種藉由總統出訪期間，超量向航空公司訂購免稅品的陋習，其實早已行之有年，調查局不排除往上清查，清查歷次蔡英文總統出國，隨行的國安人員是否也都利用這管道賺取暴利。

不過法界人士也感到憂心的，調查局雖然本於蔡英文總統對此事感到「痛心」，「除惡務盡」，絕對會「敲鑼打鼓」追查到底，但是國安局在體制上，要算是調查局的「長官」，到底能查到什麼程度，可能還要看後續「證據到哪裡、辦到哪裡」的發展。

政壇有傳言，這種利用元首外出「夾帶」免稅菸的陋習由來已久，這次吳宗憲出包，只是冰山一角，不管這是不是「假新聞」，按照這樣的邏輯，調查局要查的「歷任」總統，是查到蔡英文任內的幾次出國，還是要往上追查馬英九、陳水扁、李登輝，法界人士認為，要追查這麼多人的可能性不大。

據了解，這次吳宗憲涉及的走私免稅香菸的手法，購買和出貨，就像一般出國旅客可以在出國前先跟航空公司或免稅商店預定，等到回國時再來領取，而國安局的人員因為也隨航班出國門，所以也有機票取得了訂購免稅品的資格，只是這次數目太多，且多到離譜，而航空公司有無睜一隻眼閉一隻眼，也是調查局要查的重點。

據晚間傳出的消息，國安局官員吳宗憲本身並沒有抽菸的習慣，因此這麼多，多到二大卡車的數目，到底是誰「團購」，或是轉賣給私菸集團賺取暴利，吳宗憲扮演的是「代購」的角色，或是私菸的「私梟」，就有待調查局層層剝開「眉角」，往上調查。

(中時電子報)