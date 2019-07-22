總統府侍衛室警衛官吳宗憲涉嫌利用總統車隊的國賓禮遇，掩護夾帶9800條未稅香菸從桃園將場闖關案，消息人士指出，吳宗憲目前是侍衛室行政官，至少3次利用總統出訪機會購買未稅香菸，調查人員查扣其手機及相關資料，試圖找出他是受人之託?或是有幕後金主想趁機牟利方向偵辦。消息人士透露，國安會祕書長李大維辦公室人員也向他預訂不少，而且是從李大維上任後每次都有。

消息人士表示，過去總統出訪時，各單位就會像侍衛室行政官登記訂購免稅商品，做為送禮或是自用，這項陋習已形之多年，過去都是透過個人在國外購買後攜帶回國，但這次數量實在超乎預期，而且是以「貨不出境，夾帶闖關」的方式，簡直和犯罪集團手法沒有兩樣。

據了解，也因為這是行之有年的陋習，因此反而成了慣例，但如此金額龐大的未稅菸品已經超乎想像，不但是桃機破獲歷年來貨最大的走私香菸案，又發生在總統隨扈身上，檢調自然不敢大意，急欲想要揪出幕後動機。

最好快方式，就是先釐清到底有哪些單位及人員，向吳宗憲訂購?數量有多少?排除這些數量之後，其餘的就必須由吳宗憲自行解釋。經過初步清查，國安會秘書長李大維辦公室首當其衝，就發現有官員向吳宗憲訂購，而且不只一次。

據了解，李大維辦公室只有約5到6人，辦公室主任為軍職少將，其餘都從外交部借調過來的官員，而且以女性為主，但是卻購買了不少數量的煙。目前調查人員在清查其餘單位的人員，案情可能如滾雪球般愈滾愈大。

(中時電子報)