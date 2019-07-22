林鷹導演（前排左一）生前對演員們幫助很大，是大家拍戲時的定心丸。（取材臉書）

曾執導過《世間情》、《一家人》、《金家好媳婦》等多部三立八點檔的資深導演林鷹，22日上午9點半因胃癌病逝，享壽72歲。與他感情深厚、情同父女的李燕哀痛之餘，也在臉書替導演的女兒向演藝圈友人轉達導演已經「功德圓滿殺青了」的消息。而包括江國賓、謝承均、黃少祺、陳冠霖、高宇蓁、李亮瑾、陳子玄、趙駿亞等曾與導演合作過的演員也都在私人臉書感念導演曾經的提攜照顧，祝福他離苦得樂、一路好走。

林鷹導演最為圈內人津津樂道的是他台語非常好，許多演三立台八的演員台語都是被他磨出來的，除了李燕，韓瑜、曾莞婷、李亮瑾等人之外，幾乎有八成的年輕演員都需要他在語言指導方面的協助。導演重病住院期間，天天去醫院探望陪伴他的李燕，在導演生前已收到他用了多年的《台語辭海》，她說，「有一天導演打給我，問我要他用的那一本台語辭海，還是他買一本新的送我。我回他，再笨的也知道要拿你這一本啊！」這本《台語辭海》如今成了她最珍貴、有紀念意義的禮物。

製作人劉世範幾乎檔檔三立八點檔都與林鷹導演合作，痛失好友的他難過表示，林鷹是一個話不多、安靜做工作、任勞任怨，從不抱怨或吐苦水的導演，手邊幾個長期合作的導演中，林鷹對棚內作業最熟悉、語言方面對演員幫助最大，所以每部戲都把他放在棚內，而林鷹每天也總是提早好幾小時到場，認真把所有劇本看過一遍，因為他知道有一半以上的演員台語不靈光，都會來找他，需要他幫忙順詞，總是最早到場的他，就會一直坐在位置上等著大家輪番來請教他，他就是所有演員的語言指導。

劉世範說，演員們已經習慣性依賴林鷹，且依賴很深，他是大家的定心丸。因為他是老好人，大家都很敬重他，人緣也很好，從不跟人大小聲，反而是身為製作人的自己會常勸林鷹應該更強勢，「他職場上遇到許多困難、為難及負面情緒都不表現出來，都是自己隱忍消化，每次我跟他溝通時，他也只是常嘆氣，就怕講了會讓我為難、造成我的困擾」。

劉世範表示，林鷹是去年底在拍《金家好媳婦》後期覺得身體不適，去醫院檢查時，醫生覺得不妙，要他一定要趕緊回來進一步檢查，但他拖到年初戲殺青才回去做詳細檢查，當時就發現狀況不太好了，趕緊配合化療，後來出院好好休養，但五月又住進去，當時就有腹脹問題消不掉。劉世範21日才又去醫院看他，「距離上次看他才不到一周，他已經全部消風，醫院也不再打營養針，已經沒有意識、無法講話、也認不得人了」。他心痛多年戰友辭世，但也祝福他終於不再被病痛折磨、離苦得樂了。

黃少祺在私人臉書悼念導演：「回憶著拍攝《金家》時的點點滴滴，您總是靜靜的在崗位上耐心的解決各個部門的問題，大概知道您食慾不太好，但真的沒想到……林鷹導演，謝謝您，您辛苦了，離苦得樂，一路走好。永遠記得金家殺青宴最後的擁抱」。江國賓也發文：「導演，您解脫了。一路好走！」謝承均說：「謝謝您的照顧與提攜，沒病痛了。林鷹導演一路好走。」陳冠霖表示：「最敬愛的導演爸，離苦得樂，無病無痛，謝謝您對我的照顧與疼愛。」陳子玄也感念地說：「最敬愛的林鷹導演，離苦得樂，無病痛了，謝謝您對我的肯定，謝謝您對恩恩的照顧。」李亮瑾也謝謝導演曾教導她的一切。丁立祺亦發文：「敬愛的林鷹導演，您一路提攜着我長大，這份恩情我永遠銘記在心，如今您無苦無痛，願您好走，立祺永遠記得您，阿彌陀佛。」

(中時 )