韓星「雙宋」宋仲基與宋慧喬22日上午由首爾家庭法院宣布離婚正式成立。消息公開不過2小時，宋慧喬已把IG上有關宋仲基圖文全「清理」完畢，包括兩人在《太陽的後裔》合照和婚紗照，2人正式分道揚鑣。

宋慧喬於22日當日也透過經紀公司對外透露財產分割和贍養費的調解結果，雙方無精神賠償與財產分配等問題，完成了離婚調解的程序。2017年10月王子與公主般的華麗婚禮仍記憶猶新，這段驚天動地的婚姻卻維持僅短短1年8個月。法院表示「不方便透露雙宋調解相關內容」。

兩人今後在工作上的進展同樣備受矚目，宋仲基在今年初決定演出新片《勝利號》，是他睽違7年再度與《狼少年：不朽的愛》導演趙承熙後合作，飾演一個寧為錢財賣命的勝利號飛行員。然而開拍前約一星期前他宣布離婚，一度傳出拍攝時程因此受到影響；而本月5日製作團隊和宋仲基本人都依行程計畫開始了拍攝工作。

宋仲基在《勝》片後預定演出電影《波哥大》，該片描述1990年代移民哥倫比亞的年輕人，將在哥倫比亞的波哥大地區當地完成九成以上拍攝，他預計明年1月投入團隊拍攝。

宋慧喬在離婚消息公開後也沒有閒下來，赴陸出席任代言人的化妝品品牌公開活動，並於今秋預定演出導演李珠英執導電影《安娜》，她與該片討論合作的時間甚長，這將是她相隔5年後再登大螢幕。

她日前出席活動受訪時即透露下半年將暫別演藝圈，原本有望演出的作品也都將由其他演員接下。出道23年，她選擇作品的原則是「命中注定、順其自然」，形容時機對了自然會與作品相遇，「就像星星為我排成一線」。

(中時 )