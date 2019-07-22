迪奧，2014年推出第一代夢幻美肌萃後，夢幻傳奇持續演進，成功譜寫出全球熱銷的夢幻美肌三部曲，短短五年內，創下全球銷售500萬瓶的傲人佳績。

2019年推出全新升級迪奧超級夢幻美肌萃與迪奧超級夢幻美肌瞬效面膜，並找來迪奧品牌摯友陳庭妮，見證超級夢幻美肌萃的美肌傳奇。身為時尚圈寵兒，同時是迪奧夢幻美肌系列忠實粉絲的陳庭妮，特別為夢幻美肌萃拍攝形象大片，展現28天的美肌蛻變。

陳庭妮興奮表示：「我人生中買下的第一個粉餅就是Dior雪晶靈超淨化美白粉餅。迪奧一直是我的愛牌，它的彩妝與唇膏各種產品陪著我走秀、演戲、表演。對我而言，它不只是商品，而是和我一起創造一個一個美麗故事的閨蜜。」

剛休完長假回來的陳庭妮，散發著能量滿滿的女神光，經常在IG分享素顏美照的妮妮，分享不用美肌APP也能自帶女神光的妮妮私服妝容，她透露：「平常穿私服出門又希望氣色好，我一定會使用迪奧超級夢幻美肌萃，它厲害的地方就是可以很自然地修飾肌膚，又能讓肌膚綻放光澤，所以不上妝時單擦它，肌膚就會很完美。只要外出時，再拍上有SPF50防曬係數的超級夢幻美肌氣墊粉餅，保護肌膚之外，也能讓肌膚光澤更細緻。最後，再擦個粉漾潤唇膏，整體氣色就會很好，這樣就是我私服照妝容的秘密 !!」身為迪奧忠實粉絲的她，迫不及待想把她愛用好物推薦給粉絲。

(中時 )