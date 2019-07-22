歐洲空中巴士集團是世界上最大的航太與國防公司之一，他們也一直在維持自己的高創意。最近空巴提出一種電力/燃油混合動力飛機的概念，希望能夠飛得更環保。這款名叫「獵食鳥」(Bird of Prey)的客機有著鳥類狀的尾翼與機翼，空巴表示，這種設設可提高升力，降低飛行渦流阻力。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，在英國皇家國際空中紋身航展(Royal International Air Tattoo)上，空中巴士展示了混合動力的獵食鳥客機概念，它採用螺旋槳推進，一半的動力採用電動馬達，另一半才是渦輪引擎，能夠使飛機的碳排放量削減50％

然而獵食鳥更獨特的是它的飛機設計，它有獨特的尾翼和機翼特徵。空中巴士表示，「它就像白頭海鵰一樣，尾翼和翅膀分成叉狀，如同羽毛，而每片羽毛都可單獨調整，是飛機的主動控制面。

獵食鳥的早期概念圖。(圖/空中巴士)

不過，獵食鳥客機還只是一個思考靈感，空巴集團高級經理馬丁‧阿斯頓(Martin Aston)說：「我獵食鳥旨在激發年輕人的靈感，令人們感到驚奇，吸引年輕新血加入航太團隊，這還只是一個思考項目。」

他表示，空巴在A350 XWB客機的研發中應用了一些仿生學設計，體認到大自然一直是我們的最佳老師，提供我們可以學到的關於設計的最佳課程。

(中時電子報)