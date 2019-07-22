北市22日下午發生強降雨，大量降雨造成新生南路罕見淹水情況。〔謝明俊攝〕

台北市今日下午出現強降雨，大安森林公園、大安區金華街、新生南路二段等地積水嚴重。有鑑於719高雄強降雨致災，民進黨上至政院下至議員齊酸韓國瑜。比對台北市今日市區淹水，北市議員游淑慧緊急「呼叫陳其邁副院長、呼叫徐國勇部長、呼叫民進黨諸公」，趕快出面修理柯文哲。

游淑慧在臉書「呼叫陳其邁副院長、呼叫徐國勇部長、呼叫民進黨諸公」，「趕快來視察台北、趕快來視察新北！趕快來調查侯友宜市長和柯文哲市長，有沒有坐鎮災害應變中心！」

游淑慧質問：「怎麼還不見邁邁副院長來雙北勘災？對比照陳其邁19日晚上馬上跑到高雄永安了解新港抽水站的作業情形，邁邁面對雙北災情，實在太過無視、無心、無情！」

不見行政院副院長陳其邁來關心台北市，游淑慧只好酸陳其邁「當不成高雄市長，就改當高雄市副院長？把淹水災情當選舉做秀，#裝啊_再裝啊！」並酸「#貞昌快到新北市秀存在、#不用搭高鐵_走出行政院就能發現災情」。

(中時電子報)