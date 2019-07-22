蔡英文總統出訪，國安人員藉機夾帶9200條免稅香菸入境，台南市議員謝龍介透露全案另有內情，據他接獲的消息並非單純走私賺錢，可能是綠營準備拿來送給椿腳，要求檢察總長介入調查，一方面可以阻絕國安漏洞，另一方面如果真與選舉無關，也該還蔡總統一個公道。

謝龍介認為，雖然目前查到的是吳姓國安人員所為，但是區區一名少校怎麼能夠拿出這麼多錢，走私如此多的香菸？蔡總統到底知不知情？是否事發後總統故意撇清關係，實際上根本就是買來給椿腳，企圖影響選情，但被國安系統內部曝光後，才找吳姓少校頂罪？也都必須查清楚。

謝龍介指出，據他獲得的消息是國安系統內部有人看不下去主動檢舉，才會在立委爆料後，關稅署也同步聲稱已查扣該批香菸；但消息來源也說，此舉並非只是為了賺錢，而是與選舉有關。

謝龍介強調，到底是走私還是選舉？一定要查清楚，這對國家安全很重要，萬一有武器也利用這條管道進來，「事情就大條了」；如果只是私人所為，也應該還蔡總統清白。

(中時 )