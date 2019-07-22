晚間10時許，相關涉案人員在調查局人員陪同下，陸續從市調處移送台北地檢署。（陳怡誠攝）

總統蔡英文才剛結束外交出訪之旅，但立委黃國昌今爆料，指控國安局官員利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，金額高達645萬元，並在今天透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境。據了解，調查局新北市調查處今約談菸品貨主國安局人員吳宗憲及另名國安局官員、5名載菸貨車司機說明，深夜將移送台北地檢署複訊。北檢檢察長邢泰釗指示北檢「忠組」主任檢察官陳淑雲，指派專案檢察官偵辦此案。

調查局新北市調查處今展開調查，下午4時許陸續約談2名國安局官員、5名司機等共7人到案；晚間10時許，相關涉案人員在大批調查局人員陪同下，陸續移送台北地檢署複訊。至於吳宗憲仍在新北市處訊問中

晚間10時許，相關涉案人員在調查局人員陪同下，陸續從市調處移送台北地檢署。（陳怡誠攝）

據了解，新北市調處因有多名涉嫌人住居所在北檢轄區，因此晚間與北檢聯絡後，決定將吳宗憲等人移送北檢複訊。而負責偵辦的北檢「忠組」，因專辦重大黑金案件，被稱為北檢的「天下第一組」，是否為北檢要查明走私菸品是否有貪汙瀆職情事，引發各界關注。

黃國昌在臉書秀出國安局官員訂購者的姓名，是叫做「吳宗憲」的人員，出站日期是7月11日，地點是雅蓋國際機場及聖露西亞機場，訂購條數最多是「Mevius Original Blue」達4400條，美金總計20萬8350元，換算台幣是645萬8850元。

關務署表示，本次蔡總統出訪，有隨行人員走私高達新臺幣600餘萬之菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，查得案貨香菸存放於華膳空廚，並未提領出境，為監控貨物的移動，海關及調查局組成聯合查緝小組。今日12時35分飛機落地前，12時20分有5輛接機貨車陸續裝載案貨，嗣後並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，13時25分聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部直接押至臺北關私貨倉庫。

(中時 )