韓國頂級美妝保養雪花秀秉承著傳遞東方美學之承諾，長期支持文化藝術發展，並以當代藝術視角重新詮釋傳統文化，更自2015年起，攜手韓國當代藝術家，結合藝術與美妝，推出2015年牡丹限量系列、2016年莊周夢蝶限量系列、2017年比翼雙飛限量系列、以及2018年桃源仙境限量系列，吸引許多美妝迷收藏。今年，雪花秀邀請韓國現代藝術家Kim Kyong-hee，打造「鳳凰于飛限量彩妝系列」，選在七夕情人節前夕在台灣限量上市，傳遞幸福節慶氣氛。

外盒包裝以韓國傳統民間畫作「Seosunagwondo 瑞獸樂園圖」為創作靈感，完美詮釋鳳凰于飛的完美意象，不僅向傳統致敬，也再度以藝術的手法訴說獨特的東方之美。「Seosunagwondo 瑞獸樂園圖」描繪一群代表著吉祥寓意的動物們所居住的理想世界。

鳳凰于飛限量系列囊括明星底妝商品完美瓷肌氣墊粉霜，以及全新升級滋晶雪瀅氣墊粉霜，更首次推出限量唇彩盤，打造韓妞兼具潤澤、優雅與亮采感的飽滿美唇，以幸福美顏浪漫迎接七夕。

(中時 )