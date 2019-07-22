凱蒂．佩芮是全球收入最高的女歌手，健康意識卻有待提升。她最新透露以「灌腸」排毒，但灌腸屬於醫療技術，在沒有醫師指示下反覆自行操作，最嚴重可能腸穿孔，甚至引發感染死亡。

女星得保持完美體態與膚況，但為了愛美祭出的「怪招」，常令人不敢恭維。凱蒂．佩芮（Katy Perry）說她用古印度傳統醫學阿育吠陀（Ayurveda）的方式養身，其中包含反覆的灌腸。

21日排毒抗老 凱蒂自稱「活力滿滿」

凱蒂．佩芮這一套養身法包括飲食、淨化、排毒，其中最有爭議的就是多次灌腸。持續21天下來，她自稱排掉了毒素，達到絕佳修復效果， 「真的覺得更有活力了……好像把所有爛東西都排出體外。」

她說年紀越來越大，宿醉時間也越長，「你真的覺得身體裡的細胞在持續死亡。」想用古法讓自己看起來更年輕，但她透露這套灌腸排毒法後，砲轟隨之而來，因為灌腸真的不是人人可居家嘗試。

灌腸是醫療技術，操作不當可能引發感染

灌腸確實能幫助舒緩便秘，也是一些手術前可能採取的準備措施，但都需要徵詢醫師後再實施。

醫學博士、現為重症醫學專科醫師的黃軒認為，灌腸屬於醫療技術，也是侵入性醫療行為。一般人反覆自行操作當然有風險，操作不當可能會腸穿孔，腸道內的糞便汙染物流入腹腔，甚至可能引發感染而死亡。

灌腸假使導致黏膜破損、微血管破裂，細菌侵入感染，輕微會引起直腸炎，嚴重則會侵入血液中，再去攻擊身體各器官。

反覆灌腸副作用多

紐約腸胃科醫師桑派爾（Niket Sonpal）則表示，目前沒有科學能證實印度古法所強調的灌腸好處，更重要的是，人體消化系統本來就能自行排出廢物和毒素。

「灌腸絕對不宜持續而長期地實施，」桑派爾強調，「這樣可能導致許多讓人困擾的副作用，包括嘔吐、暈眩、噁心，以及腹瀉。」

美國急診醫師學會（ACEP）發言人梅爾醫師（Howard Mell）認為，一般健康的人根本不需要灌腸，「很多人可能覺得自己糞便特別臭，可能有很多細菌在裡面，如果清出糞便，身體狀況就能改善......但是人類經過幾百萬年的演化，身體早就知道要怎麼自行排毒。」

梅爾還表示，曾在急診室見過因為在家自行灌腸，而導致高溫燒壞結腸的病例。

人體消化系統本來就能自行排出廢物，一般健康的人不需要特別灌腸。(圖片來源：pixabay)

真的便秘該怎麼辦？

對於便秘的人，灌腸也絕不是唯一手段，應該先調整飲食習慣和生活作息，如果達不到效果，才考慮在醫師或藥師的指示下使用瀉藥、軟便劑或灌腸。

無論是水或灌腸用的藥物，對腸道來說，都是藉由外力刺激蠕動，使用太久可能有依賴性，反而導致更嚴重的便秘，或更離不開灌腸。

一般人喝足水、多吃含纖維質的新鮮蔬果，以及多運動、避免飲用含咖啡因或酒精的飲料、養成每天定時排便習慣，才是對抗便秘最簡單、有效的方法。

(中時電子報)