威力彩連41槓 頭獎上看13億元 23:002019/07/22 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 威力彩集資包牌客出籠，下期頭獎上看13億元。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩開獎又槓龜了!台灣彩券表示，威力彩已經連41槓，預估下期銷售金額為4.0億元，頭獎上看13億元，若1注獨得，不僅是今年最高單注獎金的幸運得主，也是第四屆以來、第6高的單注獎金。 下期威力彩將於本周四晚間開獎，在高額頭獎誘因下，上班族包牌集資將出籠；根據台彩網站公告，威力彩108000058期的開獎號碼，依大小排序分別為02、03、06、08、13、21，第二區為07。 (中時 ) #威力彩 #槓龜 #頭獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 偏財運長相曝光！2位年輕人中億元頭獎 11:102019/07/18 財經 發大財! 2名年輕人抱走6億頭獎彩金 18:092019/07/18 生活 發大財再等等! 威力彩連槓40期、下期頭獎上看12億 21:002019/07/18 財經 威力彩又槓 下期頭獎上看 億 04:102019/07/19 社會新聞 中獎就甭團購搶免稅 威力彩14億頭獎等你來拿 20:532019/07/22 財經 生活熱門新聞 忠孝東路用游的！網驚：天啊好深 - 生活 大雷雨狂轟天龍國 網友PO淹水照呼叫柯P - 生活 唐綺陽曝這時間點激情噴發 4星座桃花蠢蠢欲動 - 生活 林飛帆月薪9萬惹議 林佳新笑嗆「不簡單」 - 生活 好市多一張新品照 介紹文網全崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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