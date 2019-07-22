威力彩開獎又槓龜了!台灣彩券表示，威力彩已經連41槓，預估下期銷售金額為4.0億元，頭獎上看13億元，若1注獨得，不僅是今年最高單注獎金的幸運得主，也是第四屆以來、第6高的單注獎金。

下期威力彩將於本周四晚間開獎，在高額頭獎誘因下，上班族包牌集資將出籠；根據台彩網站公告，威力彩108000058期的開獎號碼，依大小排序分別為02、03、06、08、13、21，第二區為07。

(中時 )