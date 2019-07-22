全聯海鮮年銷6600噸、銷售業績31.2億元，看好台灣人愛吃海鮮，9月5日前精選鑽石水養殖的永安龍虎斑切片、獨家升級上架的桂丁雞煲湯，與特價為99元的活凍軟絲、半殼扇貝、海鮮總匯、船釣白帶等42個品項，預計今年急凍鮮物銷售上看2億元，可較去年1.3億元攀升。
這次急凍鮮物皆透過-30°C至-60°C的急速低溫冷凍技術，讓生鮮商品鎖在最新鮮的時刻，先將原料進行加工分切後，隨即快速凍結以長時間保持最佳鮮度，冷凍保存依不同屬性一般可保存1至2年，且食品安全上皆具有ISO、HACCP等認證，並通過SGS稽核並接受不定期訪廠稽核。
以年賣18萬片、銷量第一的「時尚挪威鹽鯖魚切片」為例，全聯挑選挪威高油脂鯖魚，去骨分切後以薄鹽進行快速淹漬並以-35°C進行急速冷凍保鮮；其次如生態養殖無刺虱目魚肚、智利鮭魚厚切、大比目魚厚切，都以急凍技術保存，也各賣出10萬片以上。另，獨家冷燻專利技術燻製的「冷燻鮭魚切片」、100％純牛肉製成的「澳洲穀飼純牛肉漢堡排」，被網友喻為冷凍庫必備的超百搭食材。
(中時 )
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