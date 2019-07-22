雖然塑膠吸管的垃圾問題，成為這段時間最主要要的環保話題，但是菸蒂是更普遍的人造污染物。一項新的研究表明，隨便彈在草地和土壤中的菸頭，會對附近的植物造成明顯的傷害。

科學警報(Science Alert)報導，英國劍橋安格里亞魯斯金大學(Anglia Ruskin University)對常見的菸蒂進行環境影響研究，結果發現，即使只是在土壤表面的菸蒂，也會對週邊的植物造成不良影響，應該被認為是一種具有毒性的污染物。

發表在「 生態毒物學與環境安全期刊」(Ecotoxicology and Environmental Safety)的論文寫道，研究員以白花三葉草(Trifolium repens,與酢醬草是同科的小草)為實驗體，實驗組的三葉草放了一枚菸蒂，對照組的三葉草是一枚與菸蒂外型一樣的小木棍，結果發現有菸蒂的三葉草，發芽成功率降低降低了27％，枝條長度分別降低28％。

研究人員發現，有菸蒂的環境(右)，三葉草就明顯長得不好。(圖/Anglia Ruskin University)

研究還對吸過的菸蒂與沒吸過的菸蒂進行對照研究，結果發現，不管有沒有吸過，菸蒂對植物的毒害是差不多的，因此問題可能不在菸草本身，而是菸蒂的濾嘴材料，也就是醋酸纖維素，它很不容易被分解。

據英國廣播公司報導，全球每年的香菸產量大約4.5兆根，而NBC新聞則認為大約5.6兆根，習慣不好的菸客，往往隨地亂扔菸蒂，研究人員在劍橋市內採集樣本，發覺在最密集的地區，每平方公尺多達128個菸蒂，可見汙染量有多巨大。

研究員思考出一種回收菸蒂的用途，最近的研究已經確定菸可以做成磚塊、瀝青，防鏽劑和電容器的絕緣材料。

(中時電子報)