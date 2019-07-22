中共殲-20的4機編隊飛行

最近網路上有大陸民眾貼出一組5機編隊的殲20超低空飛行照片，這批殲-20飛行高度極低，有些甚至低於50米，這應是在進行超低空突防訓練。這種訓練方式意味著殲-20首批生產型號已經完成了訓練大綱的所有訓練任務，形成了全面實戰能力。這也讓中國大陸成為繼美國之後，世界上第2個5代機形成全面作戰能力的國家。

據《新浪軍事》報導，超低空飛行是當前戰鬥機必備的科目，其主要目的是要極大的壓縮對手雷達探測距離與防空武器的射擊視窗。這是因為雷達的電磁波是以直線傳播，由於地球的曲度讓雷達無法探測地平線以下的目標。因此戰機只要進行超低空突防，就能壓縮敵方雷達探測距離。

中共殲-20進行低空飛行照片被貼到網路上。（圖／新浪軍事）

報導說，有人質疑殲20既是隱形戰機，為何還要演練超低空突防技術？實際上是隱形戰機高速發展的同時，雷達探測設備也在發展，雖然目前的雷達對隱形戰機的探測距離嚴重不足。但是一些長波或者超長波警戒雷達卻可以在較遠的地方發現隱形戰機，並將此資料通過數據鏈引導戰機趕往事發空域攔截，因此即便進入5代戰機的時代，地面雷達帶來的威脅依然不可小覷。

中共殲-20難得使用5機編隊，因進行低空飛行在居民區的上空被拍攝到。（圖／新浪軍事）

而進行超低空飛行藉助地平線或地形掩護（如高樓、高山、峽穀等特殊地形），仍是對抗敵雷達的有效辦法，因此各軍事大國都要增加戰機在峽穀的飛行與超低空飛行訓練的原因。

《鳳凰軍事》也報導說，網友拍到殲-20戰機以少見的5機密集編隊的形式，超低空從居民樓頂飛過，場面極為震撼。這次也是殲-20戰機公開的最後一個訓練科目（2017年已經進入夜間訓練狀態），意味著殲20戰機已形成全面作戰能力，這讓中共成繼美國之後，世界上第2個5代機形成全面作戰能力的國家，對於中共空軍來說意義重大。

(中時電子報)