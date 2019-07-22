台灣高鐵的臉書粉絲專頁上，湧入大批憤怒網友狂譙，「根本大當機，進不去」。(圖/翻攝自台灣高鐵FB)

台灣高鐵公司為歡慶TGo會員突破百萬人，只要具備會員身份的旅客，在22日晚間10點半至11點半間登入帳戶，就可搶購限量僅2500組的兩人同行、同享半價的標準車廂票，等於是「買一送一」。許多網友相報要來手刀快搶，結果發現開始就進不去網站，沒搶到的網友紛紛湧入高鐵臉書粉專譙「感覺高鐵在唬爛」，紛紛揶揄「哪位幸運人買到票？」

在搶票活動開始之前，批踢踢上有人就抱怨說，「想搶高鐵買一送一，但是現在根本登入會員，登了幾十分鐘還是登不進去！」其他人也紛紛PO出現當機等系統忙碌訊息的截圖。

因為實在太生氣沒搶到票，大批網友湧入高鐵臉書粉專，痛譙「感覺高鐵在唬爛」、「跟本還沒10:30就系統忙碌中」、「根本大當機，進不去」、「進來了但一片空白啊！」、「其實是賣幽靈票，只有鬼才買的到！」、「為了讓更多人加入會員，沒錯，你們已經做到了效果！（負面效果）」、「愚人節？」、「 激怒行銷」、「這是比網速的現況嗎？真心詢問有人買到票嗎？」

因為實在太生氣沒搶到票，大批網友湧入高鐵臉書粉專痛譙。（圖/翻攝自台灣高鐵 FB）

(中時電子報)