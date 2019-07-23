MLB棒球勝分差 靠這關鍵大賺

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

棒球「勝分差」賠率相對高的特性，一直都是喜愛以小博大消費者的首選，如果再搭配「過關組合」的投注方式，有機會中大獎的同時還可以有保本的機會，深受消費者喜愛。本季MLB才開季不久，就有消費者以4,650元買棒球勝分差「過關組合」抱回1,700,850元高額獎金。

棒球運彩「勝分差」玩法。(台灣運彩提供)

棒球運彩「勝分差」玩法是指消費者可以投注一場比賽結束時的「勝隊」及其「勝分差距」，投注選項包括「主隊1」、「主隊2」、「主隊3、「主隊4」、「主隊5」、「主隊6」、「主隊7+」以及「客隊1」、「客隊2」、「客隊3」、「客隊4」、「客隊5」、「客隊6」、「客隊7+」共14種，毎種選項的賠率，少的話有4倍、多的話則有高達20倍。

過關組合玩法。(台灣運彩提供)

「過關組合」投注方式，就是消費者可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…、「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大，而「組合」則是可以讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

過關組合對照表(台灣運彩提供)

6/18台南金華路的投注站就有1位消費者挑了5場MLB賽事的「勝分差」進行「過關組合」投注，他用3,100元買5場棒球「客勝7+」過關組合的全餐，包括「老虎Vs. 海盜 客勝7+賠率13倍」、「大都會Vs. 勇士 客勝7+賠率8倍」、「落磯山Vs. 響尾蛇 客勝7+賠率9倍」、「印地安人Vs. 遊騎兵 客勝7+賠率8倍」以及「皇家Vs. 水手 客勝7+賠率13倍」等5場勝分差的過1關、過2關、過3關、過4關及過5關，共31個組合，每組合100元。

買棒球勝分差抱回113萬投注內容。(台灣運彩提供)

抱回566,950元的投注內容。(台灣運彩提供)

比賽結果有4場的「客勝7+」完全命中，合計中獎金額高達1,133,900元，還不只這樣，他又另外加碼1,550元購買一張投注內容完全相同的彩券，每組合50元，也中獎566,950元，合計2張彩券共抱回1,700,850元獎金，羨煞不少消費者，提供其投注內容及方式給大家參考，也希望您就是下1個高額中獎的幸運兒。

1,133,900元的實體彩券(台灣運彩提供)

抱回566,950元的實體彩券(台灣運彩提供)

(中時電子報)