還記得第一次親密接觸時的興奮、尷尬與害羞嗎？一名女網友分享她第一次見到男友「實體香蕉」的有趣經歷，引發眾多女網友回應。一名女大生留言表示第一次見面的感想是：「好醜」，笑翻眾人。

一名女網友在社群論壇《Dcard》分享「第一次看到香蕉」的經驗，她說在第一次和男友天雷勾動地火的時候，雖然已看過無數的謎片香蕉，但沒看過實體香蕉，因此興奮到不行。

原PO表示，「蹦」出來的那剎那，真的驚訝到不行，覺得有夠像杏鮑菇。男友問：「要摸摸看嗎」，她整個人像火車一樣狂冒煙，開始連串發問：「為什麼會那麼燙」、「為什麼頭會這樣」、「為什麼前面會濕濕的」…為什麼為什麼為什麼，結果男友一一回答完後，穿好褲子就出門逛街了。

這篇貼文引爆眾多女網友的回應，餐旅管理系女大生說「看到也是充滿疑問，原本一直也想要有一個，軟的時候可愛硬的時候好玩，看過以後就算了，好醜」，另名教育大學女大生說「我問題比你多，還拿手電筒仔細研究搭配解剖學（學無止境）」、護理系女大生回「我大概拿出專長幫男友身體健康檢查」。

(中時電子報)