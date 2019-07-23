英國有一名年輕辣媽從不上超市買肉，她靠著自己打獵為全家加菜，一年下來共獵捕了80隻野雞、40隻鴨、以及125隻鴿子。
這名年僅35歲的年輕辣媽名叫凱莉（Rachel Carrie），她其實在社群網站上小有名氣，個人IG經常曬出自己穿著勁裝打獵的模樣，有時也穿插幾張清除獵捕來動物體毛、料理這些野外動物的照片。對她來說，打獵不只是興趣，更是一種生活方式。
英國《太陽報》（The Sun）報導，凱莉從不上超市買肉，要吃肉的話就靠自己抓，她就是這樣靠自己的力量餵飽一家大小。
凱莉自陳小時候其實是素食主義者，直到有一天父親獲得一隻會獵食哺乳類動物、昆蟲、囓齒動物的栗翅鷹，並且帶她出門捕兔之後，她的想法從此改觀。她說自己不吃超市賣的牛肉或雞肉，「我可以吃那些我看得到牠們怎麼生活的動物。」
作為一名環境影響審核員，凱莉說並不對獵捕鹿的行為感到愧疚，她描述自己打獵時都是靜靜地瞄準動物心臟後扣下扳機，「那些動物從來不知道妳在附近。」
「牠們並不會感到痛苦，也不會害怕，牠們也沒有被運送到數英里之外的屠宰場。」
她還說因為打獵，家裡丟棄的食物量也下降了，「因為當你花費一整天時間找尋食物後，你最不想做的事就是浪費它們。」
(中時電子報)
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