隨著里歐納德攜手保羅喬治跳槽快艇，快艇下季摘冠賠率隨即衝到第1。(取自看台報告官推／資料照)

美國媒體公布2019-20賽季各隊實力榜，洛城雙雄湖人與快艇並列在第一檔次，火箭、籃網、公鹿、金塊與七六人名列第二檔次，上賽季尋求3連霸失利的勇士，以及剛奪得隊史首冠的暴龍都下滑到第三檔次。

經過自由市場的洗盤之後，洛城兩支球隊可說是最大贏家，湖人找來的安東尼戴維斯，加上原本的詹姆斯與庫茲馬，組成了實力堅強的紫金部隊；快艇更加兇悍，一口氣補進了里歐納德與保羅喬治，兩位攻防都有一套的巨星聯手，讓洛城雙雄瞬間成為全聯盟的鎂光燈焦點。

位列第二檔次的五支球隊，公鹿依舊是以例行賽MVP得主「字母哥」阿提托康波為核心主軸；火箭在送走保羅之後換來的韋斯布魯克，整體實力不降反升。

籃網引進杜蘭特、厄文與狄安卓喬丹，雖然杜蘭特恐怕會整季缺陣，但籃網還是後勢看漲；七六人成功留住托必亞斯哈里斯，續約班西蒙斯，招攬了荷福德與賈許理查生，實力更上層樓。

列入第三檔的球隊仍具有闖進季後賽的實力，分別是爵士、暴龍、塞爾提克、勇士、拓荒者與溜馬。暴龍在少了當家球星里歐納德與丹尼格林後，戰力大損，不過還是被看好有拿到季後賽門票的實力；塞爾提克少了厄文來了肯巴沃克；勇士走了杜蘭特，克雷湯普生將休養半季，幸好補進羅素。

進入第四檔的5支球隊鵜鶘、活塞、馬刺、熱火悍國王將拼搶季後賽末班車，鵜鶘擁有被譽為史上最強的狀元郎錫恩威廉斯，熱火得到吉米巴特勒，馬刺與活塞同樣有巨星坐鎮，國王則是年輕氣壯，前三檔球隊一不小心就會被狠狠咬一口。

第五檔的5支球隊魔術、老鷹、獨行俠、公牛與太陽，基本上想要晉級季後賽的機率渺茫；第六檔的球隊雷霆、黃蜂、騎士、灰熊、尼克、巫師和灰狼只能期盼別墊底了。

(中時電子報)