45歲的陳太太，結婚10多年，孩子大了，多年來仍不斷糾結自己為何無法達到性高潮，總覺得自己不像個女人。她常問閨蜜，「高潮是什麼感覺」，甚至為此陷入憂鬱情緒，長期服用抗憂鬱藥物，最後求助性治療師。

性治療師建議她先從訓練自慰開始，讓自己達到舒服的感覺。但3個月後她帶著先生回來找性治療師，不僅「高潮障礙」沒解決，連先生都愁眉苦臉地說，太太在床上「沒反應」，他卻為了達到太太的需求，不斷按著指示「服務」太太，被搞得精疲力盡、自己也「堅挺不起來」。

性高潮真的這麼重要嗎？

「如果兩人感情沒問題，『性』，不足掛齒；但若感情有問題，『性』就變成壓垮婚姻的最後一根稻草。高潮亦然，如果兩人感情已經存在問題，『無法高潮』就會變成故意找難題，讓對方難過。」嵩馥性健康管理中心主任童嵩珍一語道破。

性高潮不一定來自身體 心理因素占７成

性高潮常被視為性愛的極致，但國外線上醫療網站Zava調查發現，只有19%的女性「每次性交都有高潮」，甚至有24%女性坦承從未在性交中獲得快感；相較之下，男性的性交高潮多達77%。童嵩珍也直言，求診的女性患者中，「高潮障礙」僅次於「陰道痙攣」。

但到底什麼是高潮？性愛的歡愉必然來自生理的高潮嗎？

童嵩珍指出，醫學上是根據女性陰道的不自主及規律收縮來判斷，而且自己無法控制，稱之「陰道高潮」。但她遇過女子在他人協助下，陰道產生收縮，身體也有抽搐反應，但女子自述沒有高潮的感覺，「大腦和身體已經斷線」，顯然身體的歡愉不一定代表心理上的歡愉。

童嵩珍說道，之所以建議「高潮障礙」的女性先從自慰練習起，是為了先將感覺放在大腦，即性學所謂的「感官專注訓練」，再藉由大腦的感覺往下延伸到下體器官，而非由下面器官影響大腦，「大腦才是人體最大的性器官。」

更重要的是，「性」字由「心」和「生」組成，童嵩珍強調，性慾和高潮的來源，心理因素占40%、生理佔30%，還有30%是心理和生理的交合。

因此，只透過自慰取悅或追求敏感帶，只能算是純生理的高潮；若要達到身心靈的高潮，心理是更重要的層次，而且可能關係兩人之間的配合程度，「人本身的存在就是一個主體，性高潮不該只窄化成生理層次，」童嵩珍說，這也是為何有些人談戀愛、說情話，身體就會有類似高潮的歡愉反應。

專家認為，不必過度執著於尋求女人的性感帶，有時弄巧成拙反而讓伴侶更不舒服。（圖片來源：pixabay）

過度刺激性感帶恐弄巧成拙 「先點燃火種再放柴火」

然而，不少人仍癡迷於尋求刺激女性的性感帶，即所謂的「G點」、「A點」、「U點」等。

何謂G點？禾馨民權婦幼診所院長陳保仁在其著作《姊妹的50道陰影》中指出，G點位在陰道前壁內，恥骨後的一小塊區域，被視為女性的性感帶之一，受到刺激時能夠引起強烈的性快感及高潮。

A點則在子宮頸前端，因位於陰道深處，又稱為「深點」或第二G點，除了也能幫助達到高潮，還有改善陰道乾澀的作用。U點則在尿道口附近的區域，環繞尿道口處，但不包含靠近陰道口的部分，經過刺激也能讓陰蒂充血。

但童嵩珍遇過更多案例是男性為了透過刺激G點來取悅女性，反而弄巧成拙，讓伴侶更不舒服。她解釋，G點位在陰道前段三分之一處，必須輕輕撫摸、按壓才有感覺，用力摳反而會疼痛、甚至破皮。而且G點的感覺來得較慢而持久，類似柴火的角色，不像陰蒂的刺激，感覺來得快、去得也快，像是火種，因此，較好的方式是「先點燃火種，再放柴火」。

不論是哪個點，童嵩珍強調，這些只能算是性愛的輔助，最重要還是兩人的感情和紮實的溝通。不過，只要彼此不排斥且願意，還是可以為對方多嘗試、多學習。

專家建議，不妨為愛侶畫張「情慾地圖」，一般認為，女生敏感帶通常在皺褶較多的地方，例如耳後、頸部、腋下、鼠蹊部、膝蓋後側等，特別容易興奮、敏感。（圖片來源：pixabay）

「情慾地圖」 找出專屬伴侶的敏感帶

陳保仁也建議，與其找尋女性的G點，不如搞清楚哪裡才是對方的敏感帶。但該怎麼找到對方的性感帶？童嵩珍建議，可以畫張愛侶的「情慾地圖」。

找個沒有壓力的時間，挑一處安靜舒適的環境、放點音樂，讓彼此身心靈放鬆，接著抹點喜歡的精油在手上，搓揉至和體溫相近溫度，再從對方的身體遠端（如肩膀、背部、腳）開始輕柔撫摸、畫圈。如果對方感到舒服可以發出聲音，不舒服、搔癢想逃開，也可以說出來。結束後再於畫有對方身體地圖的紙張上標註出「＋」（舒服）和「－」（不舒服）的部位，這就是屬於另一半的情慾地圖。

雖然每個人都有屬於自己的情慾地圖，但童嵩珍說，統計發現，女生敏感帶通常在皺褶較多的地方，例如耳後、頸部、腋下、鼠蹊部、膝蓋後側等，特別容易興奮、敏感，「但男生怎麼測試，都是只有陰莖最有感覺！」童嵩珍笑說。

癡迷追求高潮恐是強迫症 彼此「相對滿意程度」最理想

童嵩珍坦言，高潮障礙治療不易，病人往往太過執著，認為無法達成高潮便感到人生有缺陷，她認為這種情況更應該歸類為「強迫症」，如果男生執著於讓女生高潮，也可能有強迫症傾向或大男人主義作祟。

「千萬別為了高潮而高潮，很容易造成操作焦慮，越想高潮，越是達不到，甚至逼迫別人跟著焦慮。伴侶關係的性愛是連動關係，如果無法站穩自己的腳，會把別人一起拖下去。」童嵩珍說，人格健全的人，對於高潮的要求不會癡迷到非達到不可，她巧妙形容，「怎麼可能每次吃飯都吃全飽？如果性愛一直在追求極致的東西，生活一定很累。」

她建議，比較理想的狀態是，彼此讓對方達到「相對滿意、能搭配的程度」，不一定非得達到高潮，但如果其中一方落得太遠，必須往上提升，例如提升技巧、溝通方式或轉換性愛姿勢，「如果一直停留在幼稚園或小女孩／小男孩階段，成人的性愛很難跟小女孩／小男孩搭配。」

此外，行房前不爭吵，性愛品質最加分。「『床頭吵、床尾和』只是用陰莖或陰道道歉，而且在激情時才管用，無法維持長久，」或者前戲多花點時間醞釀，甚至太有目的性的性愛，都可能讓愉悅感扣分。尤其女性的性器官內隱，大腦對性的刺激需要更多時間才能傳達到陰道，「好比看到食物，要先在大腦中幻化出想吃的慾望，才會刺激唾液腺，產生唾液，最後才是流口水。」

「沒有所謂的掃『性』行為，這些都是他人歸納出來，唯有彼此嚐試，才能真正找到讓你們愉悅或掃興的方式。」童嵩珍說。

(中時電子報)