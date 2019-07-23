全國首例，板橋高中校務會議放寬服儀規定，新學年起男、女生都可穿裙上學；教育部學生事務及特殊教育司長鄭乃文亦表示，樂見學校經民主程序討論，且打破性別刻板印象。對此，嘉義縣前立委林國慶在臉書直呼：「教改悲劇！」、「真的吐血！」

新北市立板橋高級中學日前校慶時，學生會發起「板中男裙－裙聚效應」男裙週活動，邀男學生一起穿裙子，以行動打破性別刻板印象，引發網路熱議。不料，板中再加碼，校務會議大幅鬆綁男、女生制服限制。校長賴春錦稱，打破性別刻板印象，尊重氣質差異，孩子們想穿就穿，不想穿也不強迫。

此事，總統蔡英文也曾力挺表示：「蘇格蘭人不也穿裙子嗎？」社會應抱持更寬容態度。但前立委林國慶則憂心忡忡表示：「你會接受嗎？教改悲劇！民意代表立委諸公們你們都視而不見嗎？」。

林國慶大呼：「我傻眼！不會日後也開放男同學戴假髪化妝擦口紅穿凶兆和高跟鞋吧！真的吐血！」網友呼應表示：「民進黨再繼續執政，沒有什麼是不可能的，穿裙子祇是開胃菜而已，正餐還沒上桌，敬請期待~~」、「國外在開放也不會讓男生在學校穿裙子，除了蘇格蘭的傳統蘇格蘭裙之外，台灣這個已經不是性平等，而是性混亂」。

(中時電子報)