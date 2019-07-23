河南信陽市一間小學施工實業外發現學校埋著大量的砲彈，學校報警後，經過處理後，當地政府將炮彈在一個空曠地區進行安全爆破，成功銷毀100多枚砲彈。

警方介紹，當天挖掘出有64枚砲彈，第二天上午又挖掘除了46枚，加起來總共是110枚砲彈。(翻攝自看看新聞)

據悉，當時是挖掘機正在施工，挖掘到這的時候，突然發現這個坑竟存有大量的砲彈。工人當即停下施工，並趕緊報案。

警方介紹，當天挖掘出有64枚砲彈，第二天上午又挖掘除了46枚，加起來總共是110枚砲彈。而砲彈有五種型號，初步判斷是日本侵華期間遺留的，大概距今有80多年。

(中時電子報)