小學施工竟挖出110枚砲彈 疑為日軍遺留 00:062019/07/23 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 當地政府將砲彈在一個空曠地區進行安全爆破，成功銷毀100多枚砲彈。(翻攝自看看新聞) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 河南信陽市一間小學施工實業外發現學校埋著大量的砲彈，學校報警後，經過處理後，當地政府將炮彈在一個空曠地區進行安全爆破，成功銷毀100多枚砲彈。 警方介紹，當天挖掘出有64枚砲彈，第二天上午又挖掘除了46枚，加起來總共是110枚砲彈。(翻攝自看看新聞) 據悉，當時是挖掘機正在施工，挖掘到這的時候，突然發現這個坑竟存有大量的砲彈。工人當即停下施工，並趕緊報案。 警方介紹，當天挖掘出有64枚砲彈，第二天上午又挖掘除了46枚，加起來總共是110枚砲彈。而砲彈有五種型號，初步判斷是日本侵華期間遺留的，大概距今有80多年。 (中時電子報) #學校 #砲彈 #小學 也許您會感興趣 推薦閱讀 海外華裔志工教學活潑 小學生克服恐懼說英語 11:122019/07/19 生活 中市府改善無障礙空間 近3年打造111所學校成友善校園 15:242019/07/19 政治 研究指出 陸小學數學教育非最強 04:092019/07/20 焦點新聞 美感教育種子學校 澎5所入選 04:102019/07/20 地方新聞 來去屏東遊學趣 推6特色路線 04:102019/07/20 地方新聞 2019大學博覽今台大開幕 王丰：強國皆重視教育 13:562019/07/20 生活 好市多一個書包7999媽嚇傻 網一看懂了：買到賺到 00:252019/07/21 生活 台灣AI學校 醫療專班8月上路 04:092019/07/21 財經要聞 大學校犬咬傷女童 校長及社團不起訴 16:332019/07/22 社會 竹塘土庫國小 全國最迷你閱讀磐石學校 17:522019/07/22 生活 社會熱門新聞 獨家》隨扈走私案 國安會秘書長李大維辦公室也團購 - 社會 第一次見男友「香蕉」 女大生2字評語網笑翻 - 社會 調查局追吳宗憲走私免稅菸 歷任總統隨扈挫ㄟ等？ - 社會 國安人員走私菸品案 調局約談「貨主」吳宗憲 - 社會 丁字褲露胸火辣自拍 國防部懲處女大兵 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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