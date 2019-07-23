719雨炸南台灣，高雄多處淹水，綠營藉機抨擊韓國瑜清淤破功外，行政院副院長陳其邁更回高雄勘災，還酸韓國瑜多關心市政。但淹水退得很快，陳其邁此行遭網友創造一成語「其邁勘災」，反酸無災可勘，反凸顯對手的好。

據《罷免高雄市議員黃捷》臉書專頁貼文指出，『其邁勘災』是指19日(星期五)其邁看到超大豪雨，趕忙安排好要做勘災秀，可是卻沒有災情給他勘。其邁依然堅定不移完成勘災秀，配合的媒體也是照樣發稿頌讚其邁才是真正的高雄市長。

『其邁勘災』這個成語比喻人為了跟對手拼了，賣了老命堅持作秀想要把對方比下去，卻反而凸顯出對手的好。預防勝於治療，災難重在防治。三流的首長才是發生災情去勘災，一流的首長預防災情發生，於是就不需要勘災。雨下得很大，難免淹水。其邁聽到淹水趕快趕到高雄，淹水卻已經退去。其邁勘災，反而是證明了高雄排水大幅改善。其邁這個老高雄人依照過去經驗，想說淹水會維持一段時間給他演出勘災秀，可是改善後的排水系統卻是讓其邁無災可勘，配合的媒體只能胡亂囈語，發出的報導無異於假新聞。

該文指出，民進黨都擅長用作秀，也只會作秀。然而也常常因為作秀凸槌而害了自己。其邁失敗的勘災秀，代表他真是樣樣都差，連作秀都爛。

(中時電子報)