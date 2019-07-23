家家和茄子蛋為LINE TV原創戲劇《HIStory3—圈套》合作抒情對唱片尾曲〈何妨〉，茄子蛋主唱阿斌的滄桑和家家的療傷聲線，完美組合唱出滿滿遺憾與眷戀，正式劇情版MVMV將於22日晚上6點上線，邀來電視劇《我們與惡的距離》飾演殺人犯的王可元、及電影《返校》王淨演出男女主角，在MV中導演安排激情戲碼，讓王可元緊張到猛灌漱口水，王淨狂嚼薄荷糖。而王可元在《與惡》中角色太過鮮明，讓王淨有點精神錯亂，「親到一半睜開眼一度覺得自己在跟殺人犯接吻」，所幸王可元本人很親切，演技完全跳脫在《與惡》裡的印象。

〈何妨〉由茄子蛋阿斌一手包辦詞曲，是茄子蛋首次挑戰國語歌，又是男女合唱情歌，覺得相當特別。家家和茄子蛋也在MV中以第三人視角演出，其中一場在舞廳的對唱戲碼，阿斌和家家深情對望，雙方都覺得「超害羞」。阿斌說在舞廳合唱「很浪漫」，空檔時兩人現場即興跳一小段「愛情的恰恰」邊聊回憶。

家家則自爆「我小時候有來過這樣的舞廳，是高中學姊帶我來的，讓我大開眼界！」而阿斌一來到位於萬華的舞廳，便興奮表示「這邊有賣田雞的，一整隻喔，連皮都沒去，一碗兩隻田雞只要50塊。」家家本來還說「天啊你太over，連皮都敢」，但一聽到兩隻50塊她連忙改問「在哪？我要去！田雞對女生皮膚超好！」。不少眼尖歌迷也發現，在MV中除了阿斌，包括茄子蛋團員阿德和阿任也悄悄現身，如同彩蛋般地穿插其中。

王可元和王淨在MV中上演火辣貼唇擁吻，開拍前雙方都相當緊張，王可元透露「我有先問她身體的安全界線在哪裡，有些地方以尊重為前提不要觸碰，建立彼此的安全與信任。」被問到NG次數，王可元表示其實還好，「王淨雖然說很緊張，但正式來的時候非常專業，導演也給了我們很大的空間做一些即興。雖然是第一次合作，但合作上異常的有默契，我覺得她是合作起來讓人很舒服，又能激發對手潛能的演員。」

家家將於9月7日在台北國際會議中心（TICC）舉辦HOUSE PARTY 「在家裡」演唱會，門票持續熱賣中，欲購票可至拓元售票系統。MV中女主角何舫突然一夜消失留下無限想像，真正答案她將在LINE上對你開誠佈公，聆聽她的煩惱、安撫她的不安吧！請留意MV內出現的QR Code，只要用LINE掃入，就能和何舫對話，*或點選何舫LINE ID連結： https://bit.ly/2XUMFMf，回答她的問題能為你們的感情加分，更能獲得家家9月7日演唱會的專屬VIP通行證，詳細活動內容可至相信音樂官方臉書查詢。

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