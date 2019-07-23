國安局少校吳宗憲趁著陪同蔡英文總統出訪機會，違法訂購9800條、市價高達645萬的香菸走私入境，遭調查局及台北關務署查獲；調查局幹員23日凌晨將吳宗憲移送北檢複訊。

吳宗憲被指控利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，金額高達645萬元，並在22日透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境。

關務署則證實確有此事，本次蔡總統出訪，有隨行人員走私高達新臺幣600餘萬之菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，查得案貨香菸存放於華膳空廚，並未提領出境，為監控貨物的移動，海關及調查局組成聯合查緝小組。

22日12時35分飛機落地前，12時20分有5輛接機貨車陸續裝載案貨，嗣後並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，13時25分聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部直接押至臺北關私貨倉庫。

總統蔡英文獲知後大為鎮怒，表示要追查究責，除惡務盡。隨後昨天晚間國安局長彭勝竹為此事負責請辭獲准，總統府張捷侍衛長則自請處分並將予以調職。

調查局新北市調查處則展開調查，昨天下午4時許陸續約談2名國安局官員、5名司機等共7人到案。

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(中時 )