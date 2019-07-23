涵碧樓星空祕境之旅，還有特製星空甜點。（廖志晃翻攝）

涵碧樓星空祕境之旅，推出巴西燒烤星光B.B.Q。（廖志晃翻攝）

日月潭出現兩道彩虹，霓、虹奇景絕美。（廖志晃翻攝）

日月潭日夜皆美，迎接夏季璀璨銀河，涵碧樓推出星空祕境之旅，結合星空導覽、特色季節料理與創意甜點，邀請賓客一窺攝影天文迷口耳相傳的360度日月潭鏡面星空，探索令人驚嘆的銀河。

日月潭除了山光水色，還因海拔高度748公尺，平均氣溫低於都會地區約5-6℃，也是夏天避暑的好去處，白天搭船遊湖，夜晚仰望滿天星斗，更是人生一大享受；夏夜星空中，銀河會出現在天體中心，是最佳觀星的季節，而大三角中的牛郎與織女星，更是深植人心的愛情傳說。

台灣觀星祕境中，最特別的是日月潭涵碧樓碼頭，因為地利之便，加上坐北朝南的方位，阻擋來自都會地區的光害，而因涵碧樓在日月潭畔，平靜的水面倒映浩瀚星空，呈現360度的鏡面星空，讓人彷彿置身蒼穹宇宙中，也成為天文攝影迷口耳相傳的私房攝影景點。

涵碧樓星空祕境之旅，除了星空導覽、體驗星空攝影樂趣；周末期間升級為巴西燒烤星光B.B.Q，由主廚桌邊現切服務，還有西餐特製的星空甜點，從視覺到味覺多重享受。

(中時 )