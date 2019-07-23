南投縣中小學校長遴聘作業完成，國中校長都未異動；國小校長新職名單：德興國小王勝吉、嘉和國小吳崑濱、中山國小吳雪華、弓鞋國小陳建佑、育樂國小簡文益、伊達邵國小莊永智、中峰國小陳明達、互助國小江子信、內湖國小沈晉億、南港國小陳學珠、人和國小鄭明祥、東埔國小朱懿幰。

(中時 )