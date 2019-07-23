南投縣小學校長異動 8月1日履新 06:572019/07/23 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣中小學校長遴聘作業完成，國中校長都未異動；國小校長新職名單：德興國小王勝吉、嘉和國小吳崑濱、中山國小吳雪華、弓鞋國小陳建佑、育樂國小簡文益、伊達邵國小莊永智、中峰國小陳明達、互助國小江子信、內湖國小沈晉億、南港國小陳學珠、人和國小鄭明祥、東埔國小朱懿幰。 (中時 ) #國小 #校長 #南投縣 #小學校長 #履新 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P稱韓粉是Loser 高雄師範大學校長反駁 08:572019/07/19 政治 南投觀光工廠異業結盟 旅遊體驗新動線 10:102019/07/19 旅遊 全台19縣市豪大雨特報 高屏、台南一級淹水警戒 14:552019/07/19 生活 中元普渡 南投農產運銷公司推出宅配澎湃組 20:202019/07/19 生活 南投縣環保志工義工群英會27日登場 20:202019/07/19 生活 睽違6年 花蓮徵13名正式教師 13:592019/07/20 生活 暌違6年 花蓮徵13正式教師 04:102019/07/21 地方新聞 慈濟大學校長王本榮：台灣缺乏自律與互信導致斷層 18:052019/07/21 生活 大學校犬咬傷女童 校長及社團不起訴 16:332019/07/22 社會 開發山坡地徵回饋金 林明溱批土匪 04:102019/07/23 地方新聞 生活熱門新聞 忠孝東路用游的！網驚：天啊好深 - 生活 快評》高層知法犯法 華航能推得一乾二淨？ - 生活 林飛帆月薪9萬惹議 林佳新笑嗆「不簡單」 - 生活 大雷雨狂轟天龍國 網友PO淹水照呼叫柯P - 生活 性高潮有多重要？醫師教你找敏感帶 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。