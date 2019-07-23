消防局雲梯車將受困101大樓6樓高外牆的工人救下。（胡欣男翻攝）

台北信義區101大樓驚傳墜樓意外，23日凌晨3時10分許，北市消防局獲報，101大樓2名工人施作高空吊掛作業，更換外牆LED燈時，39歲李姓工人不慎從6樓墜落至2樓雨遮，當場摔死，腦組織外漏。另名潘姓工人則受困6樓外平台，消防局出動雲梯車，花了2個小時，在5時12分將他救下，並無大礙。

據了解，潘與李姓2名工人凌晨正在101大樓北側購物中心上方，進行高空吊掛作業，施作外牆LED燈，不知何故從高處墜落。

李則當場從高約30公尺的6層樓高度，摔落到北側出入口的2樓遮陽板上，當場頭顱破裂死亡。

潘卡在大樓夾縫中，礙於消防隊出動的雲梯車高度不足，在大樓外牆夾層受困2個小時，消防局調來72公尺高的雲梯車，才順利將他救下救下，意識清楚，並無大礙。

轄區信義警分局將潘男帶回派出所，了解事發經過，並通知勞檢處，釐清這起工安死亡意外的原因，全案由警方偵辦中。

(中時電子報)