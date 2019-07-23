@中國時報

蔡政府爆發就職以來最大醜聞！蔡英文總統昨結束出訪返抵國門時，結果，總統府侍衛室特勤竟透過華航高層下訂市價逾千萬、近萬條免稅香菸，趁著蔡英文禮遇通關時，利用5輛貨車一塊走私入境，結果遭海關半路攔截，當場人贓俱獲，讓蔡英文的此次「自由民主永續之旅」，淪為國安局走私的「交通車」。

傳統「男穿褲、女穿裙」刻板印象正在改變，新北市板橋高中日前通過校務會議決議，今年9月的新學期開始，男、女學生可以自由選擇要穿制服褲子或裙子上學，校方強調，主要是基於性別平等及尊重學生自主精神，重點不是鼓勵男生穿裙或女生穿褲，而是培養同學尊重多元的兩性發展。

日本交流協會東京本部會長大橋光夫等人22日拜會高雄市長韓國瑜，並敲定韓於秋天訪日，另外，第二趟美國行則仍未定案；韓國瑜昨晚接受專訪提及，2020台灣總統在面對陸美台有4種選項，一是美國喜歡大陸討厭、二是美國討厭大陸喜歡、三是美國大陸都討厭、四是美國大陸不那麼喜歡但也能夠接受，韓強調，他不會是麻煩製造者，會盡力做到「我愛大家，大家愛我，希望多國都愛我們」。

蔡總統日前宣示立院下會期將完成「中共代理人」修法，但內容引發外界高度憂慮。國民黨立院黨團認為，該法將關閉兩岸交流、迫害台灣新聞、言論自由。國民黨團總召曾銘宗質疑條文定義不清，執行將有重大爭議，要求蔡總統下會期須到立院進行國情報告。

@旺報

北京近年致力推動夜經濟消費，看準區內學生族、高科技人才的夜間消費的商機，海淀政府積極催生「深夜食堂」概念，從延長號稱「西三里屯」的「華熙LIVE‧五顆松」店家時間，到24小時便利超商布點、體育設施及研擬延長公眾交通服務時間，通過一條龍式的循環政策措施，點亮北京夜經濟。

香港自6月發生「反送中」抗議遊行後，雖然特首林鄭月娥宣布《逃犯條例》已壽終正寢，但迄今幾乎每個周末都有大型示威抗議活動。大陸學者李曉兵認為，香港年輕人對未來的不確定感日增，導致內心的躁動和不安。他建議，香港青年可抓住粵港澳大灣區的建設機會，融入大陸發展，產生自我癒合的能力。

被視為大陸版「那斯達克」的科創板7月22日正式鳴鑼開市，首批25家公司集中掛牌啟動交易，因為上市前5日不限制漲跌幅，開盤隨即呈現猛烈漲勢，截至收盤，25家公司全數大漲、平均漲幅約140%。其中以安集科技漲幅居首、上漲約400%，其次為西部超導漲幅266.6%，同時平均本益比約達120倍，合計首日總成交額逾480億元人民幣。

台農二代接班，除了繼承，更要創新。來自高雄的陳燕儒，頂著建築學碩士學歷，放棄成為白領的機會，毅然決然跟著父親在大陸闖盪，將火龍果銷售，結合網路直播等社交電商，創業兩年營業額已破1500萬元人民幣（約台幣6775萬），還曾榮登大陸天貓平台的銷售榜，更獲封「火龍果女神」的稱號。

@工商時報

台股投資人信心大增！國泰金控22日公布7月國民經濟信心調查，有28.1％的受訪者預期下半年台股會繼續上漲，股市樂觀指數-3.5，也是自2015年6月以來近50個月「最樂觀」表現，同時有25.6％的受訪者預估下半年台股會漲破11,000點；即使回檔，也有56％以上預估會撐在9,500點以上。

萬事達卡（MasterCard）最新報告顯示，來自大陸、韓國、日本和台灣的旅客，占2018年全球200大觀光城市旅遊支出比重將近四分之一，台灣並且首度擠進前十大，凸顯亞太地區民眾越來越喜歡到海外觀光旅遊。

台股權值王台積電法說報喜，22日吸引外資回頭急敲，簇擁股價突破權值還原高點261.31元、創264元歷史新高，貢獻大盤逾半漲點，並為電子產業下半年營運打強心針，也激勵加權指數氣勢如虹、登10,900點，獨霸亞股。

預期在全球個人電腦（PC）市場持續走弱，手機及平板等裝置亦因使用年限拉長等影響，國際研究暨顧問機構Gartner預估今（2019）年全球含括筆電及桌機的PC、平板和手機等裝置，總出貨量將較去年度衰退3.3％、降至22億台。惟正起步的5G手機則將在2023年大躍進，銷量市占將可望突破5成。

(中時電子報)