足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)成功解除了性侵指控，甩脫這個糾纏他10年的美國女模莫尤加(Kathryn Mayorga)。今年34歲的莫尤加2009年在賭城飯店與C羅發生一夜情，隔年C羅支付28.7萬英鎊和解。但是去年8月莫尤加自稱受到#MeToo的鼓舞，再次控告C羅性侵。調查一年之後，今日美國克拉克郡地檢宣告全案終止調查，不起訴C羅。

檢察官聲明指出，該案件在2009年時由受害人報案，但她拒絕透露案情細節與犯案人，加上飯店影像畫面丟失，最後刑事不成案，民事達成和解。去年初重開調查，C羅一直很配合，他承認與莫尤加發生關係，差別在於莫尤加自願進他的房間，被說成是「強拉她進房間」。美國警方向C羅要求DNA樣本，C羅也給了，檢察官最後表示「除了合理懷疑之外，無法證明C羅有犯罪事實。」

輿論一面倒支持C羅，球迷怒嗆：「這個女人錢花光了才又出來討錢。」C羅獲得清白之後，倒楣的就是那些亂爆料的週刊了，德國雜誌《Der Spiegel》去年把C羅性侵的細節寫得活靈活現，已經被C羅的律師揚言追究到底。

(中時電子報)