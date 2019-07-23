國安局人員走私免稅菸品案，調查局新北市調查處昨約談菸品貨主國安局人員吳宗憲及另名國安局官員、5名載菸貨車司機共10人，凌晨依貪汙、《菸酒管理法》等罪移送台北地檢署。檢察官黃偉複訊後，諭令其中8人各以20萬到50萬不等金額交保，吳宗憲等2名國安官員仍在偵訊中。

立委黃國昌爆料吳宗憲光是7月11日在雅蓋國際機場及聖露西亞機場，訂購「Mevius Original Blue」達4400條，美金總計20萬8350元，換算台幣是645萬8850元。

關務署表示，本次蔡總統出訪，有隨行人員走私高達新臺幣600餘萬之菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，查得案貨香菸存放於華膳空廚，並未提領出境，為監控貨物的移動，海關及調查局組成聯合查緝小組。昨日12時35分飛機落地前，12時20分有5輛接機貨車陸續裝載案貨，嗣後並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，13時25分聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部直接押至台北關私貨倉庫。

(中時 )