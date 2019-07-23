蔡政府爆發就職以來最大醜聞！出訪專機被國安局用來走私近萬條香菸。前外交官介文汲批，總統專機何等嚴肅重要，不論是航安、保防都應遵最嚴格的標準，但今天竟傳出蔡英文的出訪專機被利用來走私高達9800條香菸這種離譜醜聞，總統專機變成走私專機，「舉世罕見，丟臉之至」。
更不可思議的是，介文汲說，涉及這件走私的嫌犯，居然是隨同蔡英文出訪負責安全的國安局官員。蔡英文出訪時四處誇稱要保衛台灣安全，而她自己的安全人員竟然可以枉法用專機走私。紀律廢弛到此地步，誰還會相信蔡政府有保衛台灣的能力。
蘇貞昌曾說韓國瑜連一隻蚊子都治不好，還想要治國。介文汲反問，那現在蔡英文連身邊的侍衛都會走私，請問蘇貞昌該要怎麼說呢？
介文汲批，蔡英文主政三年多，政府官員的風紀就空前墮落到此地步，令人慨嘆。但看到這三年多來綠營新貴搶利搶功、推責推事的惡形惡狀，發生這種怪事也只能說是其來有自，「上樑不正下樑歪」。
(中時電子報)
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