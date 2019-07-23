高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選民調中，以44.805％支持度大勝其他4名候選人，將代表國民黨參加2020總統大選。對此，台灣退役少將、前南區後備司令部司令臧幼俠直言，未來還有很多變數，不得不防。他也認為，韓應好好清查前朝弊端，至少能讓大家看到韓除弊的勇氣與決心。

國民黨總統初選結果顯示，韓國瑜獲44.805％支持度，大贏郭台銘27.73％，第三則是前新北市長朱立倫17.9％，第四為前台北縣長周錫瑋6.02％，第五為孫文學校總校長張亞中3.544％。韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統大選，28日在全代會上正式提名。

據中評社報導，臧幼俠列舉幾個變數，首先是韓國瑜能力考驗，接著是韓國瑜及李佳芬家庭與家族的因素，是否有未爆彈被政敵捏在手上？此外，臧幼俠提及，韓大選團隊的組織動員及政策是否到位。

臧幼俠也提及，民進黨蔡英文或無黨籍台北市長柯文哲等人的強弱程度也是關鍵；而國民黨內部的整合變化，包含鴻海創辦人郭台銘或前立法院長王金平的政治動態與走向，將導致藍營分裂或團結？

臧幼俠也認為，民進黨在高雄執政2、30年，執政時有沒有人謀不臧的弊端？韓與其到處走動拚選舉，不如留在高雄清查前朝的弊端，只要有一兩件弊端能被掀出來，至少能讓大家看到韓除弊的勇氣與決心。

(中時電子報)